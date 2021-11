Volvo Penta Assisted Docking wird DAME-Gesamtsieger

Am ersten Tag der METSTRADE in Amsterdam fand die Verleihung der DAME Awards 2021 statt. Sechs Produkte wurden zu Kategoriesiegern ernannt, 15 erhielten besondere Erwähnungen. Der Gesamtsieg ging an Volvo Pentas Docking-Assistenzsystem.