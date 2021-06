Volvo Penta: Mehrheitsbeteiligung an Marine-Batterie-Hersteller ZEM AS

Volvo Penta erweitert seine Fähigkeiten, Erfahrungen und sein Angebot durch die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung am norwegischen Anbieter von Marinebatterien und elektrischen Antriebslösungen ZEM AS.

Volvo Penta hat die Akquisition des norwegischen Unternehmens ZEM bekannt gegeben. Damit verstärkt das Unternehmen sein Engagement im Bereich der alternativen Energien und Antriebslösungen. Volvo Penta hat sich das Ziel gesetzt, im Jahr 2050 ein Null-Emissionen Unternehmen zu sein. ZEM hat zwölf Jahre Markterfahrung als Lieferant sowohl von Marine-Batteriesystemen als auch von kompletten elektrischen Antriebssträngen und einer starken Erfolgsbilanz in Norwegen, einem der führenden Marine-Elektromobilitätsmärkte. “Als Teil der großen Elektromobilitäts-Initiativen des Volvo-Konzerns verfügt Volvo Penta über eine solide technologische Grundlage, die wir nutzen können. Die Elektromobilität in der Schifffahrt stellt jedoch besondere Anforderungen”, erklärt Peter Granqvist, Chief Technology Officer, Volvo Penta. “Es gibt sehr spezifische Überlegungen, die von größter Bedeutung sind, was die Installationsumgebung, die Sicherheit sowie den Anwendungsfall selbst und die derzeit fehlende Ladeinfrastruktur betrifft.” Granqvist hatte bereits früher in einem Interview mit MotorBoot Online, die Ziele und die Maßnahmen des Konzern hin zu einem fortschreitenden Einsatz elektrischer Antriebe beschrieben. Dies sind anspruchsvolle Themen, die innovative Problemlösungen und Erfahrung erfordern. Hinzu kommt, dass sich die Vorschriften auf See von denen auf der Straße unterscheiden. “Wir glauben, dass die Zusammenführung verschiedener Perspektiven und Erfahrungen der Schlüssel für die Entwicklung und den Fortschritt auf dem Gebiet der maritimen Elektromobilität ist”, fährt Granqvist fort. “Das Ziel dieser Akquisition ist es, einen weiteren Schritt in unserer Entwicklung der Elektromobilität zu machen, dank der spezialisierten maritimen Kompetenz und des Angebots, das ZEM heute hat.”

Starkes Fundament Der norwegische Hersteller ZEM ist spezialisiert auf Batterien und Antriebe für den Marine-Bereich. Das Kernteam von ZEM hat einen Erfahrungs-Hintergrund in der Elektromobilität, der bis ins Jahr 1993 zurückreicht. Im Jahr 2009 wurde ZEM als Berater für den maritimen und Offshore-Sektor gegründet, um Batterie- und Hybridlösungen zu entwickeln. Heute hat das Unternehmen Batterielösungen für viele verschiedene Anwendungen geliefert, die von Fähren, Offshore-Versorgungsschiffen und Hochgeschwindigkeits-Passagierschiffen bis hin zu Rettungsbooten und dem boomenden Aquakultursektor reichen. Zu den bahnbrechenden Lösungen gehören die Batteriesysteme für das SMM-Schiff des Jahres 2016 “Vision of the Fjords” sowie der schnellste batteriebetriebene Katamaran der Welt “Ryger Elektra” und die ersten elektrischen Freifall-Rettungsboote “Viking Norsafe”. Erweiterung von Fähigkeiten, Erfahrung und Reichweite Beide Unternehmen verfügen über ein breites Spektrum an Wissen, Erfahrung und Kompetenz. Volvo Penta wird das Wachstum von ZEM durch sein etabliertes Netzwerk unterstützen, während die Erfahrung von ZEM Volvo Penta helfen wird, Entwicklungsprojekte zu beschleunigen. Gemeinsam werden die Unternehmen das Angebot und die Fähigkeiten von Volvo Penta im Bereich der maritimen Elektromobilität erweitern und beschleunigen. “Der Zusammenschluss mit Volvo Penta markiert den Beginn einer spannenden neuen Phase für ZEM”, sagt Jan-Olaf Willums, Gründer von ZEM. “Unsere beiden Unternehmen stimmen in Kernwerten wie Sicherheit und Umweltschutz überein und wir haben beide diesen skandinavischen Pioniergeist! Der Name und die Marktreichweite von Volvo Penta werden uns helfen, in neue Elektromobilitätsmärkte vorzudringen und unser Wachstum zu unterstützen.”

Wandel zur Elektromobilität Um die Nachhaltigkeitsagenda der Volvo Gruppe voranzutreiben, hat Volvo Penta kürzlich angekündigt, weitere Ressourcen in die Beschleunigung der Produktentwicklung zu stecken. Das Ziel ist es, Netto-Null-Emissionen durch fossilfreie, erneuerbare Kraftstoffe, Elektro- und Hybridtechnologie zu erreichen und gleichzeitig weiterhin effiziente Lösungen für die Schifffahrtsindustrie anzubieten. “Die Vision von Volvo Penta ist es, ein führendes Unternehmen für nachhaltige Antriebslösungen zu werden, in dem wir den Wandel an Land und auf See hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft vorantreiben”, erklärt Heléne Mellquist, Präsidentin von Volvo Penta. “Mit dieser Übernahme sind wir nun in der Lage, über ZEM Antriebslösungen für Schiffskunden anzubieten und durch die Lieferung von Batterien auch einen Beitrag zur breiteren Elektromobilität auf See zu leisten. Es ist ein Schritt vorwärts in unserer Transformation und wird es Volvo Penta auch ermöglichen, neue Chancen zu nutzen.” Stetige Zusammenarbeit ZEM wird unter seiner derzeitigen Marke und unter der Leitung von Egil Mollestad, dem langjährigen CEO von ZEM und anerkannten Pionier im maritimen Sektor, weitergeführt. Die Zusammenarbeit zwischen Volvo Penta und ZEM soll schrittweise ausgebaut werden. “Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Volvo Penta. Das wird es uns ermöglichen zu wachsen, sowohl in Bezug auf die Technologie als auch auf die Kanäle für den Vertrieb und den Aftermarket-Support”, sagt Egil Mollestad. Obwohl ZEM sein Batterie- und komplettes Antriebsstranggeschäft weiter ausbauen wird, werden die beiden Unternehmen mit der Zeit gemeinsam Komplettpakete schnüren. “Der Wechsel von der dieselbasierten Technologie zur Elektrifizierung wird ein Schlüsselelement unserer Transformation sein, neben anderen neuen technologischen Fortschritten”, sagt Heléne Mellquist. “Der Weg der Elektrifizierung wird durch die enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten – Kunden, Geschäftspartnern und gleichgesinnten Branchenexperten – gestärkt werden.”