Volvo Penta und Danfoss vereinbaren Partnerschaft

Die Partnerschaft soll beide Unternehmen dabei unterstützen, die nächsten Schritte bei nachhaltigen Energielösungen zu gehen und den Kunden zukunftssichere Technologien zu liefern. Diese Nachricht unterstützt das Engagement der Volvo Group für die Initiative Science Based Targets, die im Mai 2020 angekündigt wurde. In dieser Ankündigung wurden die nächsten Schritte des Unternehmens zur Anpassung und Zukunftssicherung im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens festgelegt. Auch Danfoss hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 in allen seinen weltweiten Betrieben CO2-neutral zu werden.

Durch die Zusammenarbeit von der Entwurfsphase bis hin zur Installation, Inbetriebnahme und Nachmarktunterstützung soll eine völlig nahtlose Erfahrung bei der Lieferung von Schiffen sichergestellt werden. Dieser gemeinsame Ansatz – vom Verkauf bis zum Aftermarket – soll es Kunden, Betreibern und Werften in Zukunft leichter machen.

Kimmo Rauma

“Wir freuen uns, unsere Kräfte offiziell mit Volvo Penta zu bündeln”, sagt Kimmo Rauma, Vizepräsident der Danfoss-Division Editron. “Letztendlich wollen wir eine nachhaltige Lösung schaffen und die ideale Lösung für den Markt finden. Der Schifffahrtssektor benötigt dringend emissionsfreie Lösungen, die ultimative Manövrierfähigkeit, Präzision und Komfort bieten und in der Lage sind, in robusten kommerziellen Schifffahrtsumgebungen zu arbeiten. Gemeinsam verfügen die beiden Unternehmen über die überzeugende Kombination von Fähigkeiten und Technologien, um einzigartige Lösungen zu schaffen und die Nachhaltigkeit in den Branchen, in denen sie tätig sind, voranzutreiben.”