WannSea-Projekt der TU Berlin beeindruckt bei Monaco Energy Boat Challenge

Doch dank des guten Austausches und der Kameradschaft der Teams untereinander gelang es in einer bemerkenswerten Zusammenarbeit mit dem Team “Physis” von der Universität Mailand, das Problem zu lösen. Trotz sprachlicher Barrieren arbeiteten die Techniker beider Teams die ganze Nacht durch, um den Motor vom Boot des Teams aus Mailand zu verwenden. Dank des gemeinsamen Einsatzes konnten sie den Motor rechtzeitig an das WannSea Boot adaptieren und das Boot für die Regatta wieder fit machen.

Trotz der Erfolge blieb die Regatta nicht frei von Herausforderungen für das WannSea-Team. Während der Ausdauer-Challenge, bei der es darum ging, die Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Reichweite des Bootes unter Beweis zu stellen, versagte der Motor seinen Dienst, obwohl er am Vortag noch einwandfrei funktioniert hatte. Das Team stand vor einem ernsthaften Problem.

Riccardo Petschke betonte die Einzigartigkeit dieser Zusammenarbeit. Er hob hervor, dass obwohl die Teams aus unterschiedlichen Ländern kamen und verschiedene Sprachen sprachen, die gemeinsame Leidenschaft für nachhaltige Innovationen sie zusammenbrachte und ermöglichte, eine schwierige Situation zu bewältigen.

Blick in die Zukunft

Nach dem erfolgreichen Auftritt in Monaco plant das WannSea-Team, sein Projekt weiterzuführen. Der Großteil des Teams wird sich jedoch nach der ersten Saison verabschieden. Die Grundlagen für das Projekt sind gelegt, Sponsoren sind vorhanden. Das Team sucht nach neuen Mitgliedern und wird das Boot weiterentwickeln, um weiterhin an nachhaltigen Innovationen für die Schifffahrt zu arbeiten. Riccardo Petschke appelliert an zukünftige Studierende, aktiv zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Er betont die Bedeutung solcher Projekte für die Attraktivität der Universität nach außen und ruft dazu auf, nachhaltige Ansätze in der Schifffahrt voranzutreiben.

Vision einer nachhaltigen Schifffahrt

Krasser Gegensatz: Luxusyachten im Hafen von Monaco, davor der WannSea Kat (Foto: WannSea)

Petschke hebt hervor, dass die Politik eine Schlüsselrolle bei der Förderung nachhaltiger Innovationen in der Schifffahrt spielt. Er betont die Notwendigkeit klarer Vorgaben für umweltfreundliche Baustandards von Booten. Bisher ist die Umsetzung erneuerbarer Antriebskonzepte in der Schifffahrt noch begrenzt, aber Projekte wie WannSea setzen ein Zeichen für eine grünere Zukunft der Seefahrt.

Das WannSea-Team bewirbt sich derzeit für die Teilnahme an der Solarboot-Regatta in Wildau am 9. September 2023.

https://wannsea.eu/