Wassersport erleben auf der Boot & Fun Inwater

In Werders Havelauen zeigt die BOOT & FUN INWATER vom 25. bis zum 27. August 2023 Neuheiten und Highlights für die Freizeit auf, im und am Wasser.

Boote für Binnen und Küste In der Marina in den Havelauen präsentiert Deutschlands größtes Wassersportevent im Binnenwassergebiet zahlreiche Neuheiten und Highlights in ihrem Element, darunter auch manche Messepremiere. In Werder an der Havel, nahe Berlin und in direkter Nachbarschaft zu Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam, sind bei der sechsten Boot & Fun Inwater vom 25. bis 27. August weit über hundert neue Boote aus aktueller Fertigung zu sehen – und zu fahren. Denn das Motto lautet: Schauen, testen, kaufen. An den Stegen wird eine große Modellvielfalt aller großer Marken präsentiert. Mit dabei sind renommierte Hersteller wie Bavaria, Beneteau, Delphia, Galeon, Greenline, Jeanneau, Marex, Mastercraft, Prestige, Quicksilver, Sea Ray, Sunbeam, X Shore und viele mehr. Mit der norwegischen Marke Hydrolift stellt die Firma T & R Yachthandel mit dem Modell hydrolift X-26S eine echte Deutschlandpremiere an der Havel vor. Elektroboote und Antriebe Elektrisch angetriebene Boote haben seit Jahren einen Stammplatz auf dem Premierentreppchen der Inwater-Show und werden auch in diesem Jahr wieder in großer Zahl auf der Boot & Fun Inwater präsent sein. Ein Highlight: Performance Marine, bekannt für seine ultraschnellen Motorboote, kommt mit der Performance e801 – seinem ersten elektrisch motorisierten Boliden – zum ersten Mal nach Werder.

BOOT & FUN 2020 inwater Marina in den Havelauen (Foto: Messe Berlin GmbH) „Ob elektrisch oder klassisch motorisiert, von schnell bis entspannt, von klein bis groß – bei uns wird Wassersport erlebbar. Auf der BOOT & FUN INWATER in Werder können Sie sich nicht nur markenübergreifend umfassend zu Booten aller Segmente und Größenklassen informieren und von Top-Händlern beraten lassen, sondern die eigenen Favoriten sowie zahlreiche Neuheiten und Premieren auch direkt im Wasser testen“, sagt Daniel Barkowski, Projektleiter der BOOT & FUN. „Wer sich nicht gleich entscheiden kann, bringt einfach ein bisschen mehr Zeit mit und verbringt mit uns an Brandenburgs Riviera einen der letzten schönen Sommertage im August. In mediterranem Flair finden Sie hier alles, was es für den stilvollen Wassersport-Lifestyle braucht: hochklassige Boote, wertiges Zubehör und zur Erfrischung zwischendurch ein Glas Champagner.“ BOOT & FUN 2020 inwater Marina in den Havelauen (Foto: Messe Berlin GmbH) Zubehör, Dienstleistungen und Toys Darüber hinaus gibt’s natürlich jede Menge Bootszubehör, Wasser-Funsport Geräte und Artikel, Bootstrailer, umfassende Informationen zu einer Vielzahl von bootsnahen Dienstleistungen, wie Bootsfinanzierung, Bootsservices, Folierung, Reparaturen, Versicherungen und Yachtservices. Natürlich ist auch Speis und Trank gesorgt sodass sich die Promenade der Marina an den Havelauen, auch in diesem Jahr im Flair der „Brandenburg-Riviera“ präsentieren wird.