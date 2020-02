Wassersport in all seinen Facetten

Die Beach & Boat findet in diesem Jahr erstmals in zwei Hallen statt, wobei sich jede Halle einem bestimmten Bereich widmet. Damit schließt die Leipziger Wassersportmesse auch räumlich an die HAUS-GARTEN-FREIZEIT und die mitteldeutsche Handwerkmesse an und komplettiert den Rundgang über das gesamte Messegelände. Der Mehrwert für die Besucher: Die Eintrittskarten berechtigen gleichzeitig zum Besuch aller drei Messen. Rund ums Boot

Foto: Leipzig Messe / Tom Schulze In Halle 4 erhalten Bootsinteressierte im maritimen Ambiente Infos und Beratung rund um das Thema „Boot“. Im Mittelpunkt steht dabei die Beach & Boat MARINA, die Besucher an allen Messetagen mit einem umfangreichen Vortragsprogramm begeistert. Wichtiges Know-how für die Aufarbeitung und Reparatur von Booten gibt es dagegen in der In der Beach & Boat WERKSTATT. Vier Tage lang können Besucher dem Bootsbauer bei seiner Arbeit über die Schulter schauen und unter Anleitung auch selbst Hand anlegen. Von der neusten Technik über Hintergrundinfos zum Bootssport bis hin zu einer vielfältigen Bandbreite an Bootsmodellen – hier finden Bootsbesitzer, und solche die es noch werden wollen, alles was das Herz begehrt. Unter anderem beantworten der Segler-Verband Sachsen e.V. und der Sächsische Motorwassersportverband e.V., Besuchern alle Fragen rund um den Bootssport, während die Wasserschutzpolizei über Regeln und wichtige Schifffahrtszeichen auf dem Wasser informiert. Segelboote zum Anfassen und unterschiedliche Bootsklassen zeigt dagegen der Gemeinschaftsstand der Klassenvereinigungen.