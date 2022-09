Wassersportbranche zieht Bilanz auf der Interboot

Messe-Chef Klaus Wellmann freut sich: „Die Aussteller zeigen im Vergleich zum Vorjahr in Friedrichshafen nochmals verstärkte Präsenz und deren Stimmung ist bisher sehr positiv“. Wellmann sieht darin die Bestätigung, dass „die Interboot eine feste Bank im Kalender der Branche und der Wassersportfans weit über den Bodensee hinaus darstellt. Ebenfalls erfreulich ist, dass die Aussteller an den zahlreichen Ständen die Kaufkraft des Publikums aus der D-A-CH-Region loben“, resümiert Klaus Wellmann zum Wirtschaftsgespräch am Dienstag.

Bereits wenige Monate nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie zeigte sich in der maritimen Branche geradezu ein Corona-Boom. Seit Sommer 2020 zogen internationale Reisebeschränkungen und strenge Abstandsgebote die Menschen in der Freizeit an und auf die Heimatreviere. „Die Verkaufszahlen schnellten auch bei Enjoy Yachting in die Höhe. Genug Vermögen ist grundsätzlich weiterhin vorhanden“, folgert Geschäftsführer Meik Lessig und stellt fest: „Die Klimathematik gepaart mit steigenden Energiekosten lösten bei uns bereits einen Wechseltrend pro Segelsport aus.“ Die Firma aus Seelze bei Hannover importiert Segelyachten von Beneteau und Motorboote von Cranchi und Astondoa. Lessig beobachtet aktuell: „Während die kauffreudigen Eigner von Zwölf-Meter-Yachten und darüber von Krisengejammer nichts mehr hören können, ist das Butter- und Brotgeschäft bei kleineren Einheiten schon zäher geworden.“

Halle B3: Beratung am Stand vom Bootscenter Menken,

Ein ähnliches Ergebnis des Konjunkturbarometers vermeldet auch Karsten Stahlhut, Geschäftsführer des Bundesverbands Wassersportwirtschaft (BVWW), im ersten Halbjahr. Von Panik vor einer Rezession rede zwar kaum jemand in der Branche, die voraussichtlich das Rekordniveau des Vorjahres zumindest wiederholen werde. „Fast 40 Prozent der Betriebe sprechen sogar von einem besseren Jahr als 2021. Aber der Ausblick ist verhaltener, die Euphorie ist verflogen“, analysiert Stahlhut die Umfrage unter den Mitgliedern. Die Hemmschuhe der Marktsituation seien neben dem generellen Fachkräftemangel der fortlaufende Arbeitsausfall durch Corona und die noch stärker unterbrochenen Lieferketten durch den Ukrainekrieg und Lockdowns in China sowie Preisexplosionen bei Rohstoffen, Materialien, Strom und Gas.