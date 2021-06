WhisperPower: Erfahrener Marine-Fachmann verstärkt den Vertrieb

Die WhisperPower GmbH Deutschland wächst weiter. Neuzugang Harald Klingler kann auf eine mehr als 30-jährige Erfahrung in der Branche zurückblicken. Seit 1988 baute er für namhafte deutsche Werften Vertriebsstrukturen auf und kennt sich im Verkauf bestens aus.

Harald Klingler wird persönlicher Ansprechpartner in Deutschland, Österreich, Schweiz und Dänemark sein. Eines seiner Spezialgebiete innerhalb der WhisperPower GmbH Deutschland ist der Einsatz von Solar. „Dieser Bereich liegt mir besonders am Herzen, benutzen doch bisher nur sehr wenige die kostenlose Sonnenenergie an Bord,“ freut sich Harald Klingler. „Aber als erstes werde ich mein Konzept für das neue Vertriebsnetz umsetzen und mich schnell bei unseren Kunden persönlich vorstellen.“

Nach dem derzeitigen Wegfall aller Messen und Ausstellungen in der Branche plant WhisperPower GmbH Deutschland bereits für die boot 2022 und für die In-Water Boat Show in Neustadt.