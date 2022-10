XShore Händler in Deutschland

Für Marcel Ranke, Geschäftsführer der Firma Allert Marin war der Schritt zur XShore-Vertretung und damit einer reinen Elektroboot-Marke ein logischer Schritt: Neben Bavaria, die ausschließlich Motoryachten mit Verbrennungsmotor im Portfolio haben, und Greenline mit Hybrid-Yachten, runden die vollelektrischen XShore-Boote jetzt das Allert-Marin Programm ab.

XShore1 Open (Foto: XShore Yachts)

Schon beim ersten Kontakt und einer Probefahrt im November 2021 war Ranke begeistert von der Performance und der Qualität der Yachten begeistert. Seit Juli ist die Firma jetzt offizieller XShore-Händler. Eine gute Gelegenheit, die XShore Boote live zu betrachten und Infos aus erster Hand zu bekommen, ist die Messe Boot und Fun in Berlin vom 24.-27. November in Berlin. Einen ersten Test der Power-Stromer aus Schweden lesen Sie in der Ausgabe 11/2022 des MotorBoot Magazins.