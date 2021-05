Corona, Suez-Kanal Krise, Lieferengpässe

Yamaha Europa-Chef wendet sich an Kunden und Händler

Die Folgen der Corona-Pandemie und die Blockade des Suez-Kanals durch den Containerfrachter "Ever Given" haben Auswirkungen auf die Lieferketten weltweit. Doch wenn’s hakt in der Produktion oder bei der Auslieferung, gehen viele Unternehmen in Deckung und schweigen. Nicht so der Hersteller Yamaha, dessen Präsident & CEO Yamaha Motor Europe N.V., Eric de Seynes sich jetzt in aller Offenheit in einem YouTube Video direkt an die Kunden und Händler wandte.