Yamaha Motor investiert in IT-Startup

Boat-Sharing – also die Möglichkeit, als Nutzer ein Boot mit anderen Nutzern zu teilen – ist stark im Kommen. Skipperi ist ein finnisches IT-Unternehmen, das seine selbst entwickelte, digitale Plattform nutzt, um seinen Kunden auf diesem Wege mit einem Boot schöne Erlebnisse auf dem Wasser zu bieten. Neben dem Kerngeschäft von Skipperi Fleet gehören auch ein sog. P2P-Vermietungsgeschäft – ein System, das den direkten Verleih und die Ausleihe von Schiffen von einer Person zur anderen ermöglicht – und die Förderung der Sicherheit auf dem Wasser zu den weiteren Aktivitäten des Unternehmens.

Ziel der Investition in Skipperi ist es, die Entwicklungskapazitäten von Yamaha Motor für die digitale Transformation zu stärken, die in der Bootsbranche immer mehr an Fahrt gewinnt. Yamaha Motor sieht Skipperi als strategischen Partner für die Entwicklung digitaler Plattformen für Sharing-basierte Unternehmen, um auf die global expandierende Sharing Economy zu reagieren.

Die Skipperi Software ermöglicht das unkomplizierte Teilen und Nutzen eines Bootes durch mehrere Personen. Foto: Yamaha-Motor

Die langfristige Vision von Yamaha Motor im Bereich der Schifffahrt ist es, ein “zuverlässiges und reichhaltiges maritimes Leben” zu bieten, das den Wert des Ozeans durch die Umsetzung der Marine CASE-Strategie weiter steigert. Dies soll erreicht werden, indem es weiterhin Dienstleistungen mit höherem Mehrwert und Produkte der nächsten Generation entwickelt.