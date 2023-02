Chancengleichheit gibt’s dank einheitlicher Fahrzeuge. Teilnehmen darf jeder Jet Ski-Sportler ab 16 Jahren, der eine UIM-Lizenz und ein regelkonformes Fahrzeug der Ski Division GP4-Klasse wie den Yamaha SuperJet besitzt. Doch auch Einsteiger sind ausdrücklich angesprochen! Sie erhalten Ihre Rennlizenz im Rahmen eines Einsteigertrainings und einen Lizenzlehrgang am 29. und 30. April in Großkayna am Runstedter See. Die Rennen werden an vier Wochenenden im Mai, Juni und September auf dem Halbendorfer See bei Groß Düben, in Lorch am Rhein und in Zwenkau auf dem Zwenkauer See ausgetragen. Die besten drei Fahrer jedes Cup-Events dürfen sich auf eine Siegprämie freuen.

Wer noch kein eigenes Equipment hat, oder seine bestehende Ausstattung upgraden möchte, kann eines von zehn einzigartigen Yamaha SuperJet Packages zum attraktiven Sonderpreis von 10.950,- Euro erwerben. Es beinhaltet neben einem nagelneuen Yamaha Super Jet die komplette Rennausstattung und weiteres Equipment sowie die Rennlizenz.