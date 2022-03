Kooperation von Yamaha und Windy Boats

Da Yamaha Motor das komplette Portfolio von den Motoren über die Steuerungssysteme bis hin zu den Armaturen anbietet, profitieren die Kunden so von der Möglichkeit, voll integrierte Systeme an Bord ihrer neuen Windy zu erfahren.

Im Fokus stehen die Modelle der SR-Range, die z.T. mit Außenbordmotoren ausgestattet sind. So soll z.B. die SR 44 mit Yamahas Topmodell, dem kraftvollen und durchzugsstarken XTO 425 V8 mit 5,6 Litern Hubraum bestellbar sein. Auch die SR 28 CC wird mit Yamaha Außenbordern angeboten. Hier bietet sich z.B. der neue, 300 PS starke V6 von Yamaha an, um sportliche Fahrleistungen und eine hohe Fahrkultur zu garantieren.

Von der Partnerschaft proitieren die Endkunden. Während der Planung findet zwischen den beiden Partnern ein Wissensaustausch statt und viele Arbeitsschritte werden gemeinsam angegangen. So arbeiten beide Seiten eingehend an der Propellerkonfiguration, damit die Gesamtleistung passt und der Kunde sein Boot exakt abstimmen kann.

Schulungen von Yamaha stellen sicher, dass das Antriebssystem korrekt installiert ist. Der Kundensupport stellt auch nach dem Kauf sicher, dass die Vorzüge der Partnerschaft weltweit zum Tragen kommen.

„Windy Boats ist wie Yamaha Motor in seinem Bereich eine Marke, die jeder kennt. Mit der heutigen Verlautbarung wird offiziell, dass Yamaha Motor Europe von nun an Windy Boats mit erstklassigen Bootsantriebssystemen wie Helm Master® EX und den Premium-Außenbordmotoren beliefert. Durch die Abstimmung dieser beiden starken und namhaften Marken entsteht eine Partnerschaft, die das Beste aus zwei Welten zusammenbringt. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden etwas wundervoll Einzigartiges bieten zu können“, so Fabrice Lacoume, Marine Director von Yamaha Motor Europe.