Yanmar sponsort Wakesurf Events

Der Hersteller von Marine-Dieselmotoren und Antrieben ist Presenting Sponsor für drei Veranstaltungen der Nautique Wakesurf Series 2021, einer innovativen Wettkampfserie, die von Nautique Boats und der WWA organisiert wird. Die Serie wird von Elitesurfern aus der ganzen Welt bei sieben Veranstaltungen auf drei Kontinenten bestritten.

YMI wird bei den Nautique European Wakesurf Championships im Liquid Leisure in London am 16. und 17. Juli und bei den Japan Wakesurf Open am Lake Biwa, Japan, am 31. Juli und 1. August seine Motoren und Technologie der Wakesurf-Community durch Vorführungen vor Ort präsentieren. Die Gewinner jedes Events der Serie werden zur prestigeträchtigen Nautique Masters Wakesurf Championship eingeladen, mit dem großen Finale in Callaway Gardens, Pine Mountain, Georgia, vom 25. bis 28. August, ebenfalls präsentiert von Yanmar.