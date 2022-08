Großeinsatz der Feuerwehren und Rettungsdienste

Zwei Verletzte bei Motoryacht-Brand auf der Elbe

Auf der Elbe bei Bullenhausen, einem Ortsteil der Gemeinde Seevetal an der Ländergrenze von Niedersachsen zu Hamburg ist am gestrigen Nachmittag, den 8. August eine Motoryacht in Fahrt vollständig ausgebrannt. Die beiden Besatzungsmitglieder kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.