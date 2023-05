1. – 7. Juni Frühlingsschau bei Linssen Yachts

Mit der Frühlingsschau will Linssen Yachts in Maasbracht/Niederlande allen den Einstieg in die Saison und in den Wassersport erleichtern. Und so stehen Fachberater bereit, um alle Fragen zu beantworten und um Tipps und Infos zum Kauf, zur Wartung, zum Liegeplatz, zur Versicherung usw. zu geben.

Linssen Yachts stellt bei der Frühjahrsschau seine Boots-Modelle vor.

Infos zur “75 Edition”

Yachten der Serien Grand Sturdy, SL und Variotop sind zu sehen und bei Probefahrten auszuprobieren. Und Informationen zur neuen “75 Edition” wird es ebenfalls geben. Zum 75-jährigen Bestehen des Bootsbau-Unternehmens 2024 legt Linssen Yachts eine Sonder-Serie mit besonderer Farbgebung und Zusatzausstattung auf.