AkzoNobel stellt neues 1K-Decklacksystem vor

One UP ist ein vielseitiger Voranstrich und Primer, der Bootsfahrern eine kürzere Verarbeitungszeit bietet, indem er die Vorteile von Voranstrich und Primer in einer Beschichtung vereint, ohne dabei an Leistung zu verlieren. Die einzigartige Formulierung bietet Schutz auf verschiedenen Untergründen und trägt dazu bei, das Finish der einteiligen Lacke von International zu verbessern.

Der Silicon-Alkyd-Premium-Glanzdecklack Toplac® Plus ist für alle Untergründe oberhalb der Wasserlinie geeignet, bleibt länger glänzend und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich. Toplac Plus kann mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden, und aufgrund des besseren Verlaufs und der besseren Nivellierung des neuen Produkts ist ein Kippen des Pinsels nicht mehr erforderlich, um ein perfektes Finish zu erzielen. Dadurch ist Toplac Plus schneller und einfacher in der Anwendung und eignet sich für Heimwerker und Profis.