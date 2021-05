Angebunden und abgefedert

Eine gute Arbeitsdehnbarkeit (ca. 15-20 Prozent) und Elastizität bei gleichzeitig hoher Bruchlast sind wesentliche Merkmale eines guten Festmachers. Dasselbe gilt auch für Schlepp- oder Ankerleinen. So sollen Belastungsspitzen auf Deck, Verbände und Beschläge auch an unruhigen Liegeplätzen mit starkem Schwell im wahrsten Sinne abgefedert werden.

Eine weitere Eigenschaft eines Festmachers ist zudem eine gute Stabilisierung gegen UV-Strahlen. Auch soll die Leine weich an der Bordwand anliegen, beim Arbeiten griffig sein und angenehm in der Hand liegen.

Idealerweise sollten Festmacher auch schwimmfähig sein. So kann verhindert werden, dass eine Leine, die versehentlich ins Wasser gefallen ist, beim Manövrieren in den Propeller gerät. Leinen aus Polypropylen sind wasserabweisend und leicht und daher i.d.R. schwimmfähig. Allerdings ist die Bruchlast und die Abriebfestigkeit im Vergleich zur Polyesterleine begrenzt, so dass sie entweder nur an ruhigen Liegeplätzen zum Einsatz kommen, bzw. ansonsten eher etwas kräftiger im Durchmesser gewählt werden sollten.

Wenigstens vier Festmacher sollten an Bord sein. Dabei sollten zwei Leinen wenigstens die 1,5 fache Schiffslänge, die beiden anderen wenigstens die einfache Schiffslänge haben. In Gewässern mit großen Änderungen des Wasserstandes wie z.B. Tidengewässern sind noch größere Längen empfehlenswert. Die Hersteller geben Empfehlungen hinsichtlich des Durchmessers, der sich insbesondere nach der Verdrängung des Schiffes richtet.

Festmacherleinen werden sowohl als geflochtenes Tauwerk mit Kern und Mantel als auch als aus mehreren Kardeelen geschlagenes Tauwerk bzw. als „Square-Flechtung“ angeboten, die besonders gut in der Hand liegen, kinkenfrei aufgeschossen werden können und schon aufgrund der Flechtung eine hohe Elastizität besitzen. Geschlagenes und squaregeflochtenes Tauwerk ist auch vom Laien leicht zu spleißen. Die großen Tauwerk-Hersteller bieten aber auch vor konfektionierte Leinen mit bereits eingespleisstem Auge oder als Ankerleine mit Kausch an.

Ruckdämpfer

Ruckdämpfer sorgen können an unruhigen Liegeplätzen Material schonend wirken und Schäden vermeiden. (Foto:Archiv)

Insbesondere an unruhigen Liegeplätzen mit Sog und Wellenschlag sind Ruckdämpfer sinnvoll. Sie dienen als elastisches Element, das sich bei ruckartiger Belastung ausdehnt und die plötzlich auftretende Zugenergie langsam auf Leinen und die Beschläge weiter gibt.

Ruckdämpfer werden i.d.R. aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) hergestellt. Diese Dämpfer sind UV- und seewasserbeständig, hochfest und widerstehen starken Belastungen. Bei manchen Ausführungen lässt sich der Grad der Dehnung durch die Anzahl der Windungen der Festmacherleine um den Dämpfer einstellen und so auf die Verhältnisse am Liegeplatz anpassen.

Stahlfeder mit Kette und Festmacher-Leine mit Schutzmantel aus Schlauch an einer rauen Steinpier (Foto: Archiv)

Alternativen sind Stahlfedern, die zwischen einem Stück Kette am Steg und der eigentlichen Leine montiert werden. So kann ein Schamfilen der Leine am Steg verhindert werden. Allerdings neigen diese Federn u.U. zum Quietschen und auch das Gerassel der Kette im Schwell kann nerven. Viele Tauwerk-Hersteller bieten auch Festmacher an, in denen der Ruckdämpfer bereits integriert ist.