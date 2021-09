Ankerketten von besonderer Güte

Für den Bootseigner ist es schwierig, eine wirklich gute Ankerkette zu finden. Rein optisch ist eine minderwertige Qualität von einer Qualitätskette vom Laien oft nicht zu unterscheiden. Lange Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und ein sauberer Lauf in der Winsch gehören aber zu den Ansprüchen eines jeden Bootseigners an eine gute Ankerkette.

Seit mehr als 100 Jahren finden die hochwertigen Ketten der Röttgers Ketten GmbH & Co KG in Iserlohn weltweit ihren Einsatz in unzähligen Branchen und Anwendungen. Jetzt präsentiert das Unternehmen mit ROXMA erstmals eine eigene Premiummarke für hochwertige Ankerketten.

Feuerverzinkte Roxma Ankerketten sind ideal für den Einsatz in kälteren Gewässern. Die Ankerketten werden aus ausgewählten Kettenstählen auf modernsten Anlagen gebogen und verschweißt. Anschließend werden die Roxma-Ketten in einer vollautomatischen Mehrzweck-Kammerofenlinie vergütet. Durch die gezielte thermische Behandlung werden die mechanischen Eigenschaften der Kette optimiert. Zum Schluss erhalten die Ketten eine saubere erhalten die Roxma-Ankerketten eine saubere Feuerverzinkung.

Foto: Röttgers Ketten

Edelstahlketten

Roxma-Ankerketten aus Edelstahl erreichen lt. Hersteller ein neues Level in Bezug auf Haltbarkeit, Zugfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit und übertreffen den Angaben zufolge alle gängigen Normen. Grund dafür solle ein Mischgefüge eines speziellen Duplexstahls (AISI 318LN) sein. Er garantiert eine besonders starke Kombination aus Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit, so der Hersteller. Daher können die Kettendurchmesser gegenüber herkömmlichen, verzinkten Ketten auch etwas geringer gewählt werden, was wiederum Gewicht an Bord spart.

Kalibrierung und besondere Vergütung

Für den sauberen Lauf in der Winsch werden alle Roxma-Ankerketten zudem auf zehntel Millimeter genau kalibriert. Zum Schutz vor der rauen Umgebung auf See erhalten sie standardmäßig eine sehr aufwändige Oberflächenveredelung, die die Langlebigkeit der Ankerketten garantieren soll. Dafür werden die Ketten standardmäßig gebeizt und glänzend passiviert.