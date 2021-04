Aufkleber zum sicheren Kranen

Wenn die Wassersportsaison endet beziehungsweise anfängt, hängen in den Yachthäfen, bei Vereinen und auf Werften reihenweise die Motor- und Segelboote an Traversen, Heißstropps und in Krangurten. Nicht selten steht dem Besitzer dabei der Schweiß auf der Stirn. Zu Recht, denn der Kranvorgang birgt besondere Gefahrenpotenziale. Zum einen können die Yachten bei falsch platzierten oder nicht gesicherten Gurten aus den Guretn rutschen, zum anderen kann der punktuelle, seitliche Druck der Krangurte u.U. strukturelle Schäden am Rumpf verursachen.

Ole Pietschke, Sicherheitsexperte von Pantaenius weiß um die Sorgen der Yachteigner. „Ein probates Mittel zur Stressreduzierung sind da die Kran-Haken-Aufkleber von Pantaenius. Die Aufkleber markieren die optimale Position der Krangurte am Rumpf oder an der Scheuerleiste auf beiden Seiten des Bootes – so ist auch für den Kranführer oder das Anschlagteam klar wo der Gurt platziert werden muss”