AWN: Auf 14 Metern Breite von der Rolle

Nach der lt. AWN größten Rettungswestenwand Europas, die in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Secumar in der Hamburger AWN-Filiale eine riesige Auswahl an Rettungswesten bietet, hat der Hamburger Yacht- und Bootsausrüster jetzt noch einmal nachgelegt und präsentiert den nächsten Europarekord.