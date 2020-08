AWN erweitert Westen-Wartung

Zudem hat A.W. Niemeyer die nächsten Verträge für den weiteren Ausbau des Rettungswestenwartungsservice unterschrieben. Damit werden nach den Wartungs-Stationen in den AWN-Filialen Kiel und Dormagen nun auch die AWN-Filialen Hamburg und Berlin-Reinickendorf folgen. Mit der Firma Secumar, die übrigens auch die AWN Exklusiv-Rettungswesten herstellen, wurden für die zwei neuen Standorte Wartungsverträge geschlossen und AWN-Mitarbeiter exklusiv geschult und zertifiziert.

AWN Geschäftsführer Christoph Steinkuhl: “Wir freuen uns darauf, den Kunden von A.W. Niemeyer einen noch schnelleren Service bieten zu können, da wir die Leistung verdoppeln. Mit diesem gesetzten Zeichen halte ich weiter an meinen selbstgesteckten Zielen fest, alle neun AWN-Filialen durch Modernisierung und Interieur-Design in die Zukunft zu führen, Services, Beratung und Kundenzufriedenheit zu verbessern und das Filialnetz auszubauen.” Eröffnet werden die beiden neuen Rettungswesten-Wartungsstationen in diesem Herbst, direkt nach der Saison.