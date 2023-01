In dieser Funktion hat er die 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam mit Geschäftsführer Christoph Steinkuhl über das begonnene Verfahren informiert. Die Gehälter der Beschäftigten werden über eine bereits in die Wege geleitete Insolvenzgeldvorfinanzierung für drei Monate, also bis einschließlich März 2023, gesichert. Für die Zeit danach ist vorgesehen, dass das Unternehmen die Gehälter im Insolvenzverfahren wieder selber tragen kann.

Sanierungsexperte Stefan Denkhaus sagt: „Gemeinsam mit meinem Team und der Geschäftsführung werden wir zuerst den Geschäftsbetrieb stabilisieren. Üblicherweise kann es in den beiden ersten Wochen durchaus ein wenig ruckeln. Aber unser Ziel ist es, das Unternehmen mittels eines strukturierten Investorenprozess neu aufzustellen. Aufgrund des jetzt schon großen Investoreninteresses bin ich optimistisch, dass das gelingen wird.“