Bootselektrik: Licht unter Metall

Für die Symbole wird ein Ätz- oder ein spezielles Laserschneidprinzip verwendet. Durch ein neuartiges Druck- und Sputterverfahren werden die geschnittenen Symbole mit transparenten oder pigmentierten Kunststoffen gefüllt, die gleichzeitig als Lichtleiter fungieren. Das gewährleistet eine sehr stabile und langlebige Verbindung mit dem Metall-Overlay. Die EverSwitch Touch-Metal-Technologie nutzt den piezoelektrischen Effekt, um Schalter und Tastaturen zu schaffen, die lt. Hersteller ein besonders hohes Niveau an Robustheit, Qualität, Zuverlässigkeit, Intelligenz und Anpassungsfähigkeit erreichen. Die Schaltelemente sind zudem absolut unempfindlich gegen äußere Einflüsse. Sie können daher innen wie außen eingesetzt werden. Ohne bewegliche Teile ist das Sortiment eine ideale Lösung für Schiffe und Yachten, ohne Risse oder Vorsprünge, in denen sich z.B. Wasser, Salz, Sand oder Chemikalien stauen oder eindringen können.

Die Schalter des EverSwitch-Sortiments können den Kundenwünschen angepasst werden. So sind Taster, Kippschalter, Dauerschalter, Timer, Schieber, Dimmer und programmierbare Anwendungen möglich und das mit einer kundenspezifischen Lasergravur. Sowohl Ring- oder Punkt-Beleuchtung und eine LED-Farbauswahl stehen zur Verfügung. Als Gehäuse-Materialien kommen Aluminium, Edelstahl, Glas, Holz und Polycarbonat in Frage. Kommunikationsprotokolle lassen sich als Matrix, via CAN-Bus, ASCII, gemeinsamer Bus, etc. realisieren. Die Möglichkeit, Bluetooth und WiFi zu integrieren, macht Kabel überflüssig und ermöglicht die Fernsteuerung aller Funktionen des Schiffes.