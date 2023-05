Das Herzstück des Systems von Bosch ist ein Elektromotor, der in zwei Leistungsstufen (90 kW und 140 kW) erhältlich ist und durch seine hohe Leistungsdichte und außergewöhnlichen Wirkungsgrad bestechen soll. Mit ihren kompakten Abmessungen lassen sich die Motoren lt. Hersteller leicht in bestehende Maschinenräume integrieren, was die Nachrüstung für Schiffseigner erleichtert. Es soll als Lösung für Sportboote und Motoryachten bis ca. 24 Meter Länge angeboten werden, mit denen Werften, Bootsbauer und Systemintegratoren die Antriebselektrifizierung schnell und einfach umsetzen können. Neben dem Elektromotor umfasst das System von Bosch ein optionales Getriebe, einen Wechselrichter mit integriertem DC/DC-Wandler und eine elektrische Steuereinheit. Dadurch entsteht eine umfassende und skalierbare Lösung, die auf die spezifischen Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist.

Die Integration des elektrischen Antriebssystems bietet lt. einer Pressemitteilung von Bosch zahlreiche Vorteile. Das dynamische Verhalten des Elektroantriebs soll für ein neues Steuererlebnis von Yachten und Sportbooten sorgen. Durch die Kompaktheit und einfache Installation des Wechselrichters wird eine nahtlose Integration gewährleistet. Das geringe Gewicht der Komponenten trägt den Herstellerangaben zufolge zur Gesamtleistung bei, soll die maximale Reichweite der Boote erhöhen und ihre Effizienz steigern

Bosch setzt dabei auf Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität in seinem elektrischen Antriebssystem. Die Komponenten nutzen bewährte Technologien aus dem Pkw- und Nutzfahrzeugbereich sowie aus anderen kommerziellen Anwendungen. Die Zuverlässigkeit der Komponenten wurde über Jahre hinweg erfolgreich getestet und validiert. Die Kunden haben die Flexibilität, entweder das gesamte Antriebssystem als Komplettpaket zu übernehmen oder einzelne Komponenten in ihre bestehenden Systeme zu integrieren. Bosch unterstützt zudem bei der Integration des Antriebssystems und der Optimierung seiner Leistung gemäß den spe. Das systemist bei einem Pilotkunden den Angaben zufolge bereits in Serie gegangen und wird erstmals auf dem Salone Nautico in Venedig der Öffentlichkeit vorgestellt.