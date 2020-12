Clarion Marine Audio bei Waterloft

Das ist für Waterloft ein weiterer großer Name im Portfolio mit Produkten im Marine Audi Bereich, der uns schon seit Beginn an begeistert,“ so Nils Thoss. „Es geht an Bord nicht mehr nur darum, laute Musik zu hören, sondern mit Qualität ein Maximum an Hörgenuss zu erzielen. Es ist auch ein Beweis unserer Kompetenz in diesem Marktsegment, dass Clarion Marine mit uns die Kooperation eingeht.“

Clarion wurde bereits 1940 in Japan gegründet und steht seither für hervorragende Audio-Systeme, anfänglich mit einem batteriebetriebenen Tischradio, dann für Car-Hifi und ab Ende der 90er Jahre auch im Marine Bereich. Dort etablierte man sich schnell und erarbeite sich einen sehr guten Ruf für Beständigkeit und ein Höchstmaß an Performance.