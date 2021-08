Cox Diesel-Außenborder an Axopar 37 getestet

Cox CXO 300

Der britische Hersteller von Diesel-Außenbordmotoren Cox Powertrain hat in den letzten Monaten eng mit seinem Vertriebspartner Diesel Power und dem deutschen Axopar-Händler Boote Polch zusammengearbeitet, um eine Zwillingsinstallation des 300 PS starken Diesel-Außenborders CXO300 an Bord einer Axopar 37 in Betrieb zu nehmen.

Mit einem der sehr kraftstoffeffizienten Rumpf für schnelle Motorboote ist die Axopar 37 ein idealer Kandidat für die Präsentation der CXO300-Zwillingskonfiguration, die den Herstellerangaben zufolge in der Folge auf vielen anderen Schiffen weltweit installiert werden soll.