Der 300 PS Dieselmotor von Cox Marine bietet jetzt die leistungsstärkste Außenbordlösung auf dem malerischen See, nachdem er die neue Bodensee BSO-II Zertifizierung jetzt auch für die Doppelmotorisierung erhalten hat.

Als Single erfüllte der CXO300 des britischen Herstellers Cox Marine die strengen Abgasvorschriften für den Bodensee schon seit dem letzten Jahr, jetzt hat Cox Marine bekannt gegeben, dass sein Dieselaußenbordmotor die strenge BSO-II Bodensee-Emissionsnorm für Doppelanlagen auf dem Bodensee übertroffen hat. Die Zertifizierung, die in Zusammenarbeit mit dem schwedischen und deutschen Vertriebsunternehmen Diesel Power AB erreicht wurde, stellt so die derzeit leistungsstärkste Außenbordlösung mit hohem Drehmoment dar, die auf dem See verfügbar ist, und zeigt, dass der 300 PS starke CXO300 ein sauberer Verbrennungsmotor ist, der entwickelt wurde, um die sich weltweit entwickelnden Emissionsvorschriften zu erfüllen. Der Cox Marine CXO300 ist auch insgesamt einer der stärksten Außenborder auf dem Markt.

Die neue Bodensee-Zulassung für CXO300-Doppelanlagen ist eine seltene Ausnahme von der Standardregel, die bisher nur einen einzigen Benzin-Außenborder bis 100 PS auf dem geschützten Gewässer erlaubt. An einer Axopar 37 Cross Cabin der Foirma Boote Polch konnten die Cox-Diesel-Außenborder zeigen, was es auf sich hat mit Drehmoment, Laufruhe und Diesel-Power. (Foto: C. Schneider) Der malerische Bodensee, der an Deutschland, die Schweiz und Österreich grenzt, wird von der Bodensee-Schifffahrtsordnung reguliert, die sich für den Schutz der natürlichen Umwelt einsetzt und Passagierschiffen und Fischereibooten Sonderrechte für den Betrieb auf dem See gewährt. Der 63 km lange See ist bekannt für seine Ruhe und Schönheit und ist auch ein beliebtes Ziel für Motorboot- und Segelfahrten sowie andere Wassersportaktivitäten.

Peter Nauwerck, Geschäftsführer von Diesel Power AB, sagte: “Wir freuen uns sehr, die neue CXO300-Zertifizierung für Doppelinstallationen bekannt geben zu können. Dies ermöglicht es Diesel Power, unseren Kunden auf dem Bodensee eine neue und einzigartige umweltfreundliche Außenbord-Antriebslösung anzubieten. Er stellt eine bemerkenswerte Ausnahme von der Standardregel des Sees dar – er bietet Bootsfahrern ein leistungsstärkeres System, das das Drehmoment des Außenborders vervierfacht, um schwerere Boote in Fahrt zu bringen.” Wie sich der britische Diesel in der Praxis schlägt, hat das MotorBoot Magazin an einer Axopar 37 getestet. Der CXO300 produziert den Herstellerangaben zufolge bis zu 20-35% weniger CO2-Emissionen als vergleichbare Benzin-Außenbordmotoren und trägt so dazu bei, dass der Bodensee seine Vorschriften zum Schutz der natürlichen Umwelt einhält. Strenge Abgasnormen für den See, die über die allgemeinen Werte der Europäischen Union hinausgehen, verlangten von dem 300 PS starken CXO300 einen Emissionsindex von höchstens 58. Um das BSO-II-Zertifikat für die Doppelanlage zu erhalten, erreichte der CXO300 lt. einer Pressemeldung einen Emissionsindex von 54,34, der anhand der vier Parameter CO, NOx, HC und PN berechnet wurde.