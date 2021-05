Cox Powertrain Außenborder ausgezeichnet

Nach dem Seawork International Innovation Awards in der Kategorie „Marine Power and Propulsion“ im Jahr 2019 erhält der CXO 300 nun eine weitere Auszeichnung. Im achten Jahr seines Bestehens erhält das jährliche Boating Industry Top Products-Programm jedes Jahr über 250 Einsendungen von einer Vielzahl von Unternehmen und Organisationen, die ihre neuen und innovativen Produkte vorstellen. Produkte, die seit Januar 2020 eingeführt oder wesentlich aktualisiert wurden, konnten sich um diese Auszeichnung bewerben. In diesem Jahr heißt der Sieger: Cox CXO300.

Der CXO300 wurde für den Zweck gebaut, sowohl für Freizeit- als auch für gewerbliche Nutzer, und ist einer der wenigen Hochleistungs-Dieselaußenborder, die auf dem Markt erhältlich sind. Der CXO300 bietet ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen, Herstellerangaben zufolge eine 25 % bessere Kraftstoffeffizienz als ein Benzin-Äquivalent und verfügt über die Zulassungen EPA Tier 3, RCD II und IMO II. Damit erweist sich der CXO300 nicht nur als innovatives Design, sondern bietet auch eine saubere Diesel-Außenbord-Option für den Bootsmarkt.