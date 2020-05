c4s: Kleidung für Wassersportler

Stilvoller Landgang Anholt Jacke: 139,90 Euro (UVP) Die Jacke Anholt von crazy4sailing ist ein wahrer Klassiker der maritimen Bekleidung, bei dem Qualität, Komfort und Tragekomfort im Fokus steht. Die zeitlos-modische Jacke ist in zwei Schnitten für Damen und für Herren erhältlich. Nicht zuletzt wegen der vielen verfügbaren Farben und einem Veredelungs-Reißverschluss ist die Jacke Anholt hervorragend als Teamkleidung geeignet. Das Obermaterial besteht aus Polyamid und ist leicht und dennoch robust, atmungsaktiv und zu 100 Prozent wasserdicht. Das Fleece-Innenfutter aus Polyester ist angenehm zu tragen. Elastische Strickbündchen an den Armen und am Bund sorgen für perfekten Sitz. Link zum Hersteller: Jacke Anholt

Robustes Arbeitstier C4S Rolltaschen Tarpaulin 50 Liter: 99,90 Euro (UVP), 75 Liter: 139,90 Euro (UVP) Die C4S Reise-Trollys sind wahre Packesel. Wahlweise haben sie 50 oder sogar 75 Liter Volumen. Als Stoff, aus dem die Taschen gefertigt werden, wurde solides PVC-Planenmaterial gewählt. Die Rollen laufen besonders leicht und der ausziehbare Bügel ist robust gearbeitet. So ist zum Beispiel ein steiniger Parkplatz für die Taschen kein Problem. Der Innenraum ist clever gestaltet: Neben einem großen Hauptfach gibt es abgetrennte Fächer für Schmutzwäsche und für Schuhe. Weitere Verstaumöglichkeiten lassen keine Wünsche offen. An Bord angekommen kann die Rolltasche platzsparend in den meisten Backskisten verstaut werden. Link zum Hersteller: C4S Reise-Trolley PVC 50 und 75 Liter