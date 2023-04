Der erste Teil der Frage, ob ein Logbuch geführt werden, lässt sich leicht beantworten: Ja, in Deutschland gibt es seit 1999 für jedes Seeschiff die Pflicht, ein Logbuch zu führen. Seeschiffe sind neben den Kauffahrteischiffen auch andere zur Seefahrt bestimmte Schiffe, die die Bundesflagge führen müssen oder dürfen – also auch Sportboote.

Begriffe wie gute Seemannschaft, Tradition oder Sorgfaltspflicht benutzen die einen, wenn sie über das Führen des Logbuchs sprechen; Überregulierung, Gängelei, Überwachungsstaat hört man von anderen. Es herrscht Unsicherheit darüber, ob auf Sportbooten überhaupt ein Logbuch geführt werden muss. Und wenn ja, in welcher Form und was gehört hinein?

Rechtsvorschriften

Der in den Gesetzestexten verwendete Begriff Schiffstagebuch ist die in der Seefahrt übliche Bezeichnung für das Dokument, das im Sportbootbereich Logbuch genannt wird. Die zweite, bedeutsame Rechtsvorschrift, in der die Pflicht zur Führung eines Logbuchs genannt wird, ist die Schiffssicherheitsverordnung (SchSV). Sie sorgt für die „wirksame Anwendung des Schiffssicherheitsgesetzes“. Im § 5 Absatz 2 heißt es: „Ergänzend zu § 6 des Schiffssicherheitsgesetzes sind für Schiffe, die die Bundesflagge führen, die in Abschnitt B der Anlage 1 enthaltenen Vorschriften einzuhalten.“

In der genannten Anlage wird es tatsächlich präziser. Entscheidend für die Art und den Umfang der „geeigneten Eintragungen“ ist, ob das Boot im Schiffsregister eintragungspflichtig ist. Ab einer Rumpflänge von 15 Metern sind Schiffe in Deutschland zwingend im Schiffsregister einzutragen. Da die meisten Sportboote unter dieser Grenze liegen, soll sich die Betrachtung der Logbuchpflicht in diesem Artikel darauf beschränken. Denn auch Schiffe, die kürzer als 15 Meter sind, fallen unter „die Regeln guter Seemannschaft“, sind allerdings von einigen Punkten der Tagebuchführung befreit.