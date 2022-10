Die rettende Uhr der Seenotretter

Wassersportler können in der App per Mobiltelefon ihre Route aufzeichnen, die von der Rettungsleitstelle See, dem Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) Bremen, abgerufen werden kann. Zahlreiche Seenotrettungsdienste weltweit stellen diese App Wassersportlern zur Verfügung, damit sie neben UKW-Funk eine zusätzliche, einfach zu bedienende Kontaktmöglichkeit zum jeweils national zuständigen Seenotrettungsdienst an Bord haben können. Handys weisen jedoch Grenzen auf. Nasse, kalte Hände, Seegang oder der Sturz ins Wasser schränken die Bedienbarkeit oder Funktionsfähigkeit stark ein.

Die Entwicklerfirma 8West hat nun mit Sony eine am Handgelenk zu tragende SafeTrx-Lösung entwickelt, mit der Wassersportler ihre Route aufzeichnen und im Bedarfsfall den Such- und Rettungsdienst alarmieren können. Die eingebaute SIM-Card nutzt den Mobilfunkstandard LTE-M, dessen Reichweite an den Küsten die Reichweite der Mobilfunktelefone weit übertreffen soll.