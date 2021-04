Die stärksten Außenborder

Die Gründe, weshalb Außenborder derzeit bei der Motorisierung auch großer Boote im Trend liegen, sind vielfältig: Mehr Platz an Bord, da die Motoren im Schiff selbst keinen Platz benötigen, einfaches Anlaufen auch flacher Buchten mit hochgetrimmten Motoren, schnelle Demontage und einfacher Zugang für Wartung und Reparatur, kein Problem mit Bewuchs und Korrosion am Prop und am Antrieb, da die Außenbord-Motoren in Ruhestellung hochgefahren werden und last but not least: Showtime und Schaulaufen im Hafen, der Ankerbucht und am Liegeplatz. “Mann” kann zeigen was man hat – und Frau natürlich auch. Die prominent angebrachte Zahl auf der Motorhaube gibt traditionell Auskunft über die Leistungsklasse in PS und das auch gerne in mehrfacher Ausführung.

Tohatsu

Mehr Dampf durch einen neuen Auspuffkrümmer: Der Tohatsu MFS 115 kratzt gefühlt an der nächsten Leistungsklasse.

Mit 115 PS macht der Tohatsu MFS 115 in der Leistungsschau der „dicken Brummer“ am Heck nominell auf den ersten Blick vielleicht nicht viel her, doch trotzdem ist er einer der Außenbord-Motoren, die hier eine Erwähnung verdienen. Zum ersten ist es der leistungsstärkste Motor – zumindest was die aktuellen Eigen-Entwicklungen aus dem Hause Tohatsu betreffen. Der Hersteller gilt als der größte Außenbord-Kleinmotorenhersteller weltweit, bohrt das Programm der Motoren aus eigener Entwicklung gerade kräftig auf und arbeitet bei den großen Motoren mit der Firma Honda zusammen. Ein MFS 140 Außenborder hatte gerade Weltpremiere in Japan und wird ab der Saison 2022 in Europa verfügbar sein. Die neuen Modelle punkten u.a. mit einem neu gestalteten Abgaskrümmer, der satten Schub im unteren und mittleren Drehzahlbereich liefert, wie sich auch die Redaktion im Fahrtest in der Ausgabe 05/2021 des MotorBoot-Magazins überzeugen konnte.

Honda

Kraftvoll, sanft und leise: Der Honda BF250

Auch der Honda BF 250 markiert noch nicht das Ende der Fahnenstange in Bezug auf die maximal zur Verfügung stehende Leistung eines Außenborders, ist aber bei diesem Hersteller das stärkste „Pferd im Stall“. Und eines, das mit Qualitäten punkten kann: Der 3,6 Liter V6 Außenbord-Motor erfüllt die hohen Anforderungen der US-Coast Guard und kann mit allerlei technischen Raffinessen überzeugen, die der größte Motorenhersteller der Welt z.B. auch in seinen Automobilmotoren einsetzt. Der Silberpfeil am Heck liefert satten Durchzug und einen besonders seidenweichen Lauf ohne Vibrationen, sodass auch hohe Geschwindigkeiten angenehm zu fahren sind. Wusstet ihr, dass Honda der erste Hersteller war, der schon 1964 den ersten Viertakt-Außenborder auf den Markt brachte und zu einer Zeit, als Außenborder anderer Hersteller noch im Zweitakt liefen, schon voll auf die Viertakt-Technik setzte?