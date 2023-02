Entwickelt wurde die Software für die Eagle Marine Surround View in Deutschland von Maximilian Groll und dessen Firma bWision GmbH. Groll ist kein Neuling in der Szene, sondern selbst aktiver Motorbootfahrer und hat u.a. mehre Jahre bei dem Hilzinger Importeur für Cobrey-Yachten und Motorbooten der Marke Futuro gearbeitet und Erfahrungen sammeln können. „Die Entwicklung geschah eher aus einer Laune heraus und aus Spaß an der Herausforderung“, so Groll gegenüber dem MotorBoot Magazin. „Wir haben es dann an Bord ausprobiert, und es funktionierte so überzeugend, dass wir das System jetzt vertreiben und einige Werften wie z.B. Cobrey, Marex oder Elling es ab Werft bereits als optionale Ausrüstung beim Kauf des Bootes anbieten.“

Unauffällig an der Bordwand montiert: Die Eagle-Marine Weitwinkel Kamera (Foto: Eagle Marine)

Dafür werden sechs Kameras mit Weitwinkel-Optik und HD-Auflösung – je zwei an jeder Seite und je eine vorne und achtern – am Boot installiert. Aus den Bildern wird eine 360 Grad Rundumsicht mittels der Software errechnet, die dann die Draufsicht erzeugt. So wird auf dem Kartenplotter auf der linken Seite des Displays eine Übersicht über die Position des Bootes, und rechts oben und unten die Voraus- und die Ansicht nach achtern angezeigt. Derzeit arbeitet die Firma an der Möglichkeit, die Anzeigen auch einzeln darzustellen und umschalten zu können. Für die Komponenten werden nur hochwertige Materialien verwandt. So ist das Steuergerät nach der höchsten Schutzklasse IP67 vor Staub- und Wasser geschützt, die Gehäuse der Kameras sind aus einer korrosionsbeständigen, hochglanzpolierten V4A-Edelstahllegierung gefertigt.