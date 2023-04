USB-C-Stecker für mehr Übertragungstempo

Mehr Übertragungsgeschwindigkeit fürs Bordnetz ermöglichen NMEA-Konverter auf USB-C-Adapter. Foto: Digital Yachts

NMEA steht für National Marine Electronics Association (NMEA) und ist eine in den USA ansässige Handelsorganisation für Schiffselektronik, die Standards für die Kommunikation zwischen Schiffselektronik festlegt. Derzeit gibt es zwei Hauptstandards: NMEA0183 und NMEA2000.

Der NMEA auf USB-C-Adapter von Digital Yacht ist ein NMEA 0183-Gateway mit einem USB-C-Kabel, mit dem Navigationsdaten – AIS, GPS und Instrumente – an den Computer angeschlossen werden können. Der USB-C-Stecker bietet eine Multi-Device-Schnittstelle und höhere Geschwindigkeit. Er ist mit gängiger Navigationssoftware wie TimeZero, Maptech, SeaPro, Coastal Explorer und SmarterTrack kompatibel. Der Adapter ist außerdem bidirektional, kann also sowohl die Dateneingabe als auch die Datenausgabe (z. B. für einen Autopilot) verarbeiten.

Der NMEA 0183-auf-USB-C-Adapter kostet 60 Euro (inkl. MwSt.), für NMEA-2000-Systeme wird der iKonvert für 222 Euro erhältlich sein, kündigt Digital Yacht an.

Mehr Informationen unter digitalyacht.de