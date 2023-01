Einer für Alles: Simrad Command

Vernetzte Zukunft an Bord 2017 übernahm der Hersteller für Navigationselektronik Navico den Hersteller für Überwachungs- und Kontrollsysteme für die Schifffahrt Naviop. Fortan konnten die Multifunktionsdisplays des Herstellers nicht nur Navigation, sondern Steuerung der Bordsysteme. Die Integration von Motordaten war eh schon möglich. Alles im Blick und alles unter Kontrolle: Das Simrad Command System übernimmt – wie hier auf der neuen Sea Ray SLX 260 – als technische Plattform die Integration der Bordsysteme ins bordeigene Netzwerk. (Foto: Sea Ray) Markenkonzentration in der Navico Group Mit der Übernahme von Navico in die Brunswick-Gruppe im Jahr 2021 wurde nochmal ein Nachbrenner gezündet. Unter dem Dach der Navico-Goup findet sich heute neben den ursprünglichen Marken Simrad, Lowrance, B&G und C-Map z.B. der Hersteller elektrischer Systeme und Komponenten Mastervolt, oder CZone, dessen Touchscreen-Benutzeroberfläche mehrere Stromkreise kombinieren, Anzeigen integrieren und Funktionen automatisieren kann und zahlreiche Weitere aus fast allen Bereich dessen, was an Bord an elektrischen und elektronischen Systemen zu finden ist. Insgesamt 18 Marken finden sich derzeit unter dem Dach der Navico-Group innerhalb der Brunswick Gruppe zu der z.B. der Motorenhersteller Mercury sowie allein von 17 Bootsmarken wie z.B. Sea Ray, Bayliner, Quicksilver, Boston Wahler u.a. gehören.

Externe Marken docken an Der Homescreen wird individuell auf die Yacht angepasst… …und gibt in der Navigation eine Übersicht über die Lage der integrierten Bordsysteme und deren Status -hier Sea Ray SLX 400 (Fotos: C. Schneider) Diese geballte Markenpower ermöglichen eine Zusammenarbeit und Vernetzung der einzelnen Systeme, die dem Skipper eine einfache Kontrolle über die Bordsysteme auf der Plattform des Simrad Command Systems bietet. Eine große Anzahl weiterer externer Marken, die nicht der Brunswick-Gruppe angehören, sind dem System als Integrationspartner mittlerweile angeschlossen. Dazu werden auf der Simrad-Website z.B. Motorenhersteller wie MTU, Cummins, Caterpillar, Honda, Yamaha oder Yanmar, aber auch Entertainmentsysteme wie z.B. JL Audio, Clarion, Infinity Harman oder Fusion, die Kamera-Systeme von FLIR, Seakeeper und SmartGyro-Stabilisatoren u.v.a. aufgeführt. Daneben sind namhafte Werften von A wie Axopar über Azimut, Bavaria, Beneteau bis X wie X-Yachts Bootsbau-Partner und bieten integrierte, auf das jeweilige Boot zugeschnittene Simrad Command Systeme an Bord ihrer Yachten an. Doch nicht nur für Serienboote, auch für Einzelprojekte bietet sich die Simrad Command Plattform als Möglichkeit der Integration der Bordsysteme an. Die Diagnose Ansicht ermöglicht die Analyse… …und das Lokalisieren von Fehlern. (Fotos: C. Schneider) Übersichtliche Darstellung, intuitive Bedienung In der Praxis erweist sich das System als übersichtlich und benutzerfreundlich. Beginnend mit einem Home-Screen, auf dem das eigene Boot als 3D-Animation dargestellt ist, kann der Skipper einfach durch die technischen Systeme navigieren, diese steuern und seine Anzeigen individualisieren. Fällt beispielsweise ein System aus, weil z.B. ein Sicherungsautomat abgeschaltet hat, ist es nicht nur möglich, über die Navigation in der Darstellung die Fehlerquelle zu analysieren, sondern sie auch über die Darstellung auf dem Display an Bord zu lokalisieren. Das System gibt Auskunft über den jeweiligen Status der Bordsysteme, wie z.B. der eingeschalteten Beleuchtungen, Batteriestatus, Motordaten und natürlich die unterschiedlichen Komponenten und Anzeigen der Navigationselektronik wie GPS, Kartenplotter, Echolot, Radar usw. Als Energieverwaltungssystem überwacht das System beispielsweise den Ladezustand der Batterien, kann bei Bedarf vorher definierte Verbraucher vom Netz nehmen, den Generator zuschalten, bzw. dessen Zuschaltung auf bestimmte Zeiten außerhalb der Nachtruhezeiten begrenzen.