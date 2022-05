ePropulsion präsentiert 100kw E-Motor für Erstausrüster

Das Antriebssystem kann direkt auf Propeller, Heckantrieb, Segelantrieb oder Azimutstrahlruder angepasst werden. Das modulare Design bedeutet, dass die Hersteller die Reichweite und Leistung durch Hinzufügen von Motoren, Reglern und Batterien leicht erweitern können und mehr Flexibilität haben. Das intelligente System ermöglicht den Eignern auch die Fernsteuerung, und es können verschiedene Modi ausgewählt werden, um sich an unterschiedliche Betriebsszenarien anzupassen.

Im ‘Docking’-Modus kann der Gashebel so programmiert werden, dass er bei reduzierter Leistungsaufnahme Vollgas gibt und so eine bessere Kontrolle bei niedrigen Geschwindigkeiten ermöglicht. Ein Syn”-Modus ist für Zweimotoren-Konfigurationen verfügbar, um die Leistungsaufnahme beider Motoren anzupassen. Für zusätzlichen Komfort können Benutzer, die den H-100 mit dem HC-160-54-Controller von ePropulsion kombinieren, direkt Gleichstrom verwenden, so dass kein zusätzlicher Konverter erforderlich ist.