Erfolgreiche Erprobung elektrischer und Hybrid-Antriebe

Bevor die Schiffe in Betrieb gehen, werden in Dänemark Batterien installiert, die den Strom für den emissionsfreien Betrieb speichern. Dieses System wird es den Schiffen ermöglichen, bis zu acht Stunden lang im emissionsfreien Elektrobetrieb zu fahren oder in Kombination mit einem Dieselantrieb eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 24 Knoten zu erreichen. Der Einsatz mehrerer modularer Generatoren ermöglicht es den Betreibern, die Stromerzeugung an das jeweilige Einsatzprofil anzupassen und die Flexibilität zu erhöhen.

Volvo Penta hatte in der Vergangenheit die Entwicklung eigener elektrischer und hybrider Antriebsssysteme angekündigt und auf die lange Erfahrung des Unternehmens im Bereich der Busse verwiesen. Weitere Aktivitäten, wie eine Mehrheitsbeteeiligung an einem norwegischen Batteriehersteller sollen die Infrastruktur der Skandinavier auf diesem Gebiet stärken. Im Fokus stand bisher in erster Linie die Berufsschifffahrt, aber auch für den Freizeitbereich werden elektrische Antriebssysteme von Volvo Penta in naher Zukunft erwartet. Erste Yachten wie z.B die neue Pardo Endurance 60 wurden bereist so konstruiert, dass ein entsprechendes Antriebssystem installiert werden könnte.

www.volvopenta.com