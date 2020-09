Europa-Debüt der Yamaha- V MAX SHO-Außenborder

Durch ein geringeres Gewicht und eine kompakte Bauweise, kann ein hohes Drehmoment gewährleistet werden, ohne Abstriche bei der Qualität und Zuverlässigkeit machen zu müssen. So konnten den Herstellerangaben zufolge Performance-Vorteile, und sehr gute Leistungsgewichte u.a. durch ein kompaktes Design und den Einsatz von Verbundwerkstoffen erzielt werden.

Die Motorenpalette in den Leistungsklassen mit 90 und 115 PS aus einem 1,8 Liter 4-Zylinder / 16 V Motor mit Elektronischer Einspritzung (EFI), sowie den 150 und 175 PS starken 2,8 Liter DOHC Motoren mit variabler Nockenwellensteuerung (VCT) wurde mit dem Ziel entwickelt, um bei den heutigen leichten Sport-, Angel- und Abenteuerbooten ein breites Einsatzspektrum abzudecken.

Die Entwicklung und Integration vieler neuer Technologien spielten eine wichtige Rolle bei der Konstruktion dieser Außenbordmotoren. Diese greifen nahtlos ineinander, um hohe Leistung, starke Beschleunigung sowie hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Dabei war es den Konstrukteuren wichtig, typische Yamaha-Eigenschaften wie den leisen und kultivierten Motorlaufs zu erhalten.

Auch optisch bringt die neue Modellreihe ihre Tradition durch die markante schwarz-rote V MAX-Verkleidung mit einem dynamischen und sportlichen neuen Grafikdesign zum Ausdruck. Damit sollen die neuen Yamaha-V MAX Motoren ein echtes Statement am Heck eines Bootes sein. Weitere Leistungsmerkmale sind die leistungsstarke Lichtmaschine, die bereits bei niedriger Drehzahl für eine effektive Batterieladung sorgt, die Kompatibelität mit dem breiten Angebot von Digitalinstrumenten und Steuerungssystemen von Yamaha, eine variable Trolling-Drehzahl – Einstellung in 50-U/min-Schritten zwischen 550-1000 U/min (V MAX SHO 90/115) oder 650-900 U/min (V MAX SHO 150/175), eine große Auswahl an Propellern, die auch zahlreichee SDS-Versionen (Dämpfung für leichte Gangwechsel) umfasst, sowie die optionale elektronische Diebstahlsicherung Y-COP® (Yamaha Customer Outboard Protection).