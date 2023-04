Frühjahrsschau der Motorboot Sneek

Zum Start in die Wassersport-Saison bringt die Messe Motorboot Sneek vom 14. bis 16. April erneut Yachten und Interessenten zusammen. Bei der Frühjahrsschau präsentieren zahlreiche Werften rund 400 neue und junge, wenig gebrauchte Yachten. Wieder können die Besucher auf dieser größten Bootsmesse des Nordens in Sneek einer persönlich zusammengestellten Route entlang der sechs organisierenden Unternehmen folgen. An drei Tagen können die Besucher in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr diverse Yachtmodelle in verschiedenen Preisklassen kennenlernen, alles über die aktuellen Trends und Neuheiten erfahren sowie einen Blick hinter die Kulissen werfen.

www.motorbootsneek.de