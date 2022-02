Garmin Boat Switch: Digitale Steuerzentrale

Mithilfe der Digital Switching-Lösung mit EmpirBus-Technologie möchte Garmin die Einrichtung einer individuellen High-End Steuerzentrale an Bord ermöglichen. „Durch den digitalen Wandel gibt es eine Generation von Nutzerinnen und Nutzern, die in allen Lebensbereichen modernste Technologie nicht nur wünscht, sondern auch voraussetzt. Mit Garmin Boat Switch kommen wir diesem Anspruch nach. Wir bieten eine noch benutzerfreundlichere, aber auch bezahlbare, digitale Steuerung, mit der einzelne Bordsysteme vom Steuerstand bedient werden“, berichtet Dan Bartel, Garmin Vice President of Global Consumer Sales.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. So kann über die digitale Steuerung etwa das Licht ein- und ausgeschaltet, das Signalhorn bedient, die Aktivität der Bilgenpumpe oder die Spannung der Bootsbatterie kontrolliert sowie der Kraftstoffstand und -verbrauch überwacht werden.