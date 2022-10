Gleich fünfmal wird Garmin dabei mit dem „Product of Excellence“ prämiert. Zum wiederholten Mal setzte sich der Hersteller in den Kategorien Multifunktionsdisplay (MFD), Autopilot, Multimedia-Entertainment und mobile Anwendungen gegen die Konkurrenz durch. In diesem Jahr erstmals ausgezeichnet ist das Vesper Cortex M1 in der Kategorie Automatisches Identifikationssystem (AIS). Die Jury besteht aus dem NMEA-Händlernetzwerk, das auf die Installation von Marineelektronik spezialisiert ist, sowie weiteren Händlern der Branche.

„Wir sind sehr stolz, dass unsere Produkte auch in diesem Jahr begeistern”, so Dan Bartel, Garmin Vice President of Global Consumer Sales. „Garmin hat bei seinen Produkten und Serviceleistungen stets den Anspruch an höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Jahr für Jahr die Titel ‘Hersteller des Jahres’ und ‘Product of Excellence’ tragen zu dürfen, zeigt, dass sich das Engagement unseres gesamten Teams auszahlt. Profitieren kann davon aber vor allem unsere Kundschaft, für die wir mit unserem Portfolio einmalige Erlebnisse auf dem Wasser schaffen.“