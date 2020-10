Garmins neue GPSMAP-Serie

Die nächste Generation mittelgroßer Garmin Kartenplotter GPSMAP 723, GPSMAP 923 und GPSMAP 1223 bieten neben einer höheren Display-Auflösung und schlankem Design auch eine Vielzahl an Features, um die Kartenplotter nahtlos in bestehende Garmin Marine Netzwerke integrieren zu können. Alle Geräte sind mit oder ohne eingebaute Echolotfunktionen erhältlich.



„Basierend auf dem Erfolg unserer GPSMAP Flaggschiff-Serie freuen wir uns, das hochwertige Design und den umfassenden Funktionsumfang unserer leistungsfähigsten Kartenplotter nun auf die gesamte Produktlinie auszuweiten”, so Dan Bartel, Garmin Vice President of Global Consumer Sales. „Neben einer deutlich höheren Display-Auflösung bieten einige Geräte der neuen GPSMAP-Serie nahezu eine Verdopplung der Prozessorleistung im Vergleich zu den Vorgängerversionen. Dies spiegelt sich für unsere Kunden in einer erheblichen Leistungssteigerung des gesamten Boot-Netzwerks wider.“