Härtetest bei Raymarine

Das Testzentrum von Raymarine in Großbritannien ist führend in der Branche. Die Einrichtung bietet eine umfassende Palette an akkreditierten Marineumwelttests, von harten Stürzen, langanhaltenden Vibrationen, extremen Temperaturen, drahtlosen Emissionen, anhaltendem Regen und Spritzwasser, vollständiger Eintauchung und der Simulation von Monaten auf See in einer Salznebelkammer.

Veränderungen bei Klimaextremen und ihre Auswirkungen auf die natürliche physische Umwelt bedeuten, dass Technologie heute widerstandsfähiger sein muss, denn je. Die Fähigkeit eines Produkts, der Umgebung, in der es betrieben wird, standzuhalten, ist entscheidend für seinen Erfolg und der Grund dafür, dass Raymarine über die Branchenstandards hinausgeht, um seine Marineprodukte zu testen, so der Hersteller in einer aktuellen Pressemitteilung.

Die Produkte werden dann in Raymarines Strahlungsimmunitätskammer bewegt, wo Tests sicherstellen, dass Produkte noch effizient arbeiten können, wenn sie einem starken Strahlungs-Elektromagnetfeld ausgesetzt sind. Die Wände der Testkammer sind mit pyramidenförmigem Material bedeckt, das Reflexionen verhindern soll, so dass nur das direkte Signal von der Antenne empfangen wird und es einfacher ist, ein einheitliches Testfeld zu erzeugen. In diesem Prozess wird die Sendeantenne am fernen Ende der Kammer platziert, während das Testprodukt auf einem Tisch im vorkalibrierten Feld platziert wird und überwacht wird, um sicherzustellen, dass es unter Strahlung richtig funktioniert, ohne dass Fehler wie Interferenzlinien auf einem Videofeed auftreten.

In einer separaten Kammer identifiziert der Test von Strahlungsemissionen die unbeabsichtigte Freisetzung von elektromagnetischer Energie. Um Interferenzen von externen Signalen zu vermeiden, besteht die äußere Kammer aus zwei Schichten Stahl. Innen stoppen eine Kombination aus Ferritfliesen und blauem Absorbermaterial Reflexionen.

Vom Gefrierschrank zum Ofen zum Steuerstand

Seefahrer, die in polaren Gewässern operieren, können riesige Wellen und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt erleben. Näher am Äquator erfordern glühende Temperaturen eine neue Reihe von Anforderungen. In beiden Extremen bleibt funktionale Elektronik eine Überlebensfrage, weshalb Raymarine all seine Produkte so hart im Umwelttestzentrum prüft. Tests unter extremen Temperaturen finden in speziell entwickelten Temperaturkammern statt, in denen Produkte wiederholt getestet und über Nacht eingeweicht werden, um sicherzustellen, dass sie bei Temperaturen zwischen -25 °C (-13°F) und 55 °C (131°F) starten, neu starten und funktionieren und auch eine nicht betriebsbereite Lagerung in Temperaturen zwischen -30°C (-22°F) und 70°C (158°F) überleben.

Environmental Test

Während der Hitzeraumtests werden Produkte in einer Kammer bei 55°C (131°F) für Langzeittests platziert, in der sie oft monatelang bleiben. In ähnlicher Weise simuliert ein Infrarot-Test das Mittags-Sonnenlicht, um sicherzustellen, dass Displays nicht ausfallen und dass kein Sonnenlichtschaden wie Leuchtflecken oder gewölbte Filme in den Display-Panels auftritt.

Danach setzt die Salznebelkammer Produkte zwei Stunden lang kontinuierlich Salzspray aus, bevor sie dann sieben Tage lang in einer warmen, feuchten Atmosphäre belassen werden. Dieser Prozess wird viermal wiederholt, wodurch die Testdauer auf 28 Tage erhöht wird. Die Produkte werden anschließend untersucht, um sicherzustellen, dass Salz und Wasser die Beschichtungen nicht beschädigt haben und keine Blasen, Risse oder Farbverlust entstanden sind.

Wassertest

Environmental Test

Der nächste Test findet im Nassraum statt, einem Bereich zur Überprüfung der Wasserdichtigkeit, wo IPX6-Tests durchgeführt werden. Produkte erhalten diese Bewertung, wenn sie Tests bestehen, die darauf abzielen, die Wasser- und/oder Staubschutzeigenschaften eines Artikels zu bewerten. Ein solcher Test erfordert, dass Produkte kontinuierlich mit mindestens 100 Litern Wasser pro Minute aus einem Feuerwehrschlauch besprüht werden, für mindestens 30 Minuten, und dass die Einheit sowohl während als auch nach dem Test weiterhin funktioniert.

Der Branchenstandard sieht vor, dass Produkte eine halbe Stunde in einer feuchten und regnerischen Atmosphäre belassen werden müssen, aber Raymarine lässt sie einen ganzen Tag lang dort, um den realen Gebrauch zu simulieren. Anschließend zerlegen Tester die Produkte, um sicherzustellen, dass kein Wasser im Inneren vorhanden ist. Ein Tropfen Wasser über die Lebensdauer eines Produkts wird zu einer Flut im Inneren der Einheit und ist inakzeptabel.

Environmental Test

Aber diese Wasserdichtigkeitstests sind lediglich der Auftakt. Nachfolgende IPX7-Tests bestimmen die Fähigkeiten von Produkten, in einer definierten Tiefe für eine bestimmte Dauer unter Wasser zu überleben. Die Eintauchbehälter werden auch verwendet, um die Leistung von Sonar-Transducer zu überprüfen. So gründlich die oben beschriebenen Testverfahren auch sind, Raymarine geht noch weiter. Es setzt AIS-Simulatoren ein, um AIS-Transceiver, DSC-Basistationsimulatoren für Radios, GNSS-Simulatoren, Wi-Fi-Simulatoren und mehr zu testen.

www.raymarine.de