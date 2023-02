Honda Marine führt „Sporty White“- Design europaweit ein

Honda Marine startet mit dem neuen Design „Sporty White“ in die Bootsaison 2023. „Sporty White“ ergänzt die bisherigen Ausführungen „Classic“ in der Farbstellung „Aqua Marine Silber“ und „Elegance“ in „Grand Prix White“. Das neue, strahlend weiße Design ist eine Reminiszenz an die Honda-Motorsporttradition und ab dieser Saison für die Modelle BF250, BF200, BF225 und BF150 europaweit erhältlich. Es wurde bisher ausschließlich in Italien angeboten.