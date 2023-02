Honda stellt Designstudie für Elektro-Außenbordmotor vor

Honda hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 bei allen Produkten und Unternehmensaktivitäten CO 2 -neutral zu sein. Das betrifft auch die Außenbordmotoren. Auf der Boot 2023 in Düsseldorf stellte Honda nun die Designstudie eines kleinen, leichten Elektro-Außenbordmotors vor. Das Modell konnte auf dem Honda-Messestand in Augenschein genommen werden und fand in Fachkreisen großes Interesse. Es handelt sich aktuell noch um eine Studie, mit der Honda die Akzeptanz des Konzeptes im Markt testet.

Der tragbare Wechsel-Akku ist die Basis für den Aufbau eines standardisierten Battery-Sharing-Systems für kleine Elektrofahrzeuge, Motorräder und andere Motorgeräte. Die Akkus sollen künftig auch bei kleineren Bootsmotoren eingesetzt werden. Die tragbaren Lithium-Ionen-Akkus haben eine Nennkapazität von ca. 1,3 kW/h. Sie haben handliche Maße und wiegen nur 10,3 kg. Ein kräftiger, integrierter Tragegriff macht das Handling der Batterie komfortabel. Das Akkugehäuse selbst ist für den Einsatz in Fahrzeugen optimiert und entsprechend wasser-, vibrations- und stoßfest.