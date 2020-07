Innovativ und komfortabel: Yamaha Helm-Master EX

In diesem Jahr feiert Yamaha Motor sein 65-jähriges Jubiläum und feiert 60 Jahre, seit Gründer Genichi Kawakami in die Welt des Meeres eintauchen und innovative Außenbordmotoren herstellen wollte, die nicht nur robust und leistungsstark waren, sondern auch eine beispiellose Zuverlässigkeit auf dem Wasser garantieren konnten. Das neueste Bedien- und Kontrollsystem, das Helm Master EX, drückt diese kontinuierliche Leidenschaft für die Entwicklung mit einer Reihe moderner und bahnbrechender Funktionen weiter aus.