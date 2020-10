Jetboards im Praxis-Test: Das Onean Manta & Carver Twin

1,2,3 … und los! Ich drücke einmal auf die kleine, drahtlose Fernbedienung in meiner Hand, das Onean Manta fängt an zu surren und sich langsam in Bewegung zu setzen. Langsam manövriere ich mich vom Steg ins Hafenbecken der ancora Marina in Neustadt. Noch bin ich leicht angespannt. Schließlich hält sich meine SUP- und Surf-Erfahrung in Grenzen – und auf keinen Fall will ich mit meinem Gefährt eine der schönen Yachten rammen.



Gleiten mit Gelassenheit auf dem Onean Manta © Christian Schneider

Wie auf einem normalen SUP-Board stehe ich auf dem Manta mit nach vorn gerichtetem Blick aufrecht in der Mitte. Ich werde mutiger, mache einen kleinen Stabilitätstest und verlagere mein Gewicht vorsichtig hin und her, aber das Brett reagiert kaum. Okay, also keine große Gefahr, dass ich sofort baden gehe. Diesen Spaß will ich meinem Kollegen, der mir vom Steg aus amüsiert zusieht, dann doch nicht gönnen.