Jetzt Rettungswesten und –inseln zur Wartung geben!

Ob eine Rettungsweste zur Wartung ansteht, ist bei Produkten der FSR-Mitglieder an den Wartungsplaketten zu erkennen. Sie zeigen ähnlich wie eine TÜV-Plakette beim Auto den Zeitpunkt an, an dem eine Prüfung fällig ist.

Für alle aufblasbaren Rettungswesten gilt aber: Innerhalb eines Zeitraums von längstens 24 Monaten sollten sie zum Hersteller oder zu einer von ihm autorisierten Wartungsstation gebracht werden. Verschleißteile werden ausgewechselt und der Schwimmkörper auf Dichtigkeit geprüft. Das erledigen Wartungsstationen, die auf den Webseiten der jeweiligen Hersteller benannt sind.