Kollisionsvermeidung durch künstliche Intelligenz

OSCAR Sentry soll die KI-basierte Objekterkennung auf eine neue Stufe heben. Raphael Biancale, CTO und Gründer von OSCAR, erklärt: „OSCAR Sentry ist ein leistungsstarkes System für den sicheren Betrieb von privaten Yachten, Handels- und Behördenschiffen. Diese innovative Technologie, die sich über 300.000 Seemeilen auf allen Ozeanen selbst unter schwierigsten Bedingungen bewährt hat, kann in einer Vielzahl von Situationen erheblich zu verbesserter Sicherheit beitragen.“

OSCAR-Systeme (Optical System for Cognition And Ranging) kombinieren moderne Kameratechnologie mit künstlicher Intelligenz und ermöglichen eine verbesserte Situationserkennung. Das heißt: OSCAR identifiziert zum Beispiel unbeleuchtete Boote, Bojen und andere schwimmenden Objekte und schließt so eine Lücke, die durch Radar- und AIS-Empfänger nicht abgedeckt wird. Dafür scannt das System den Bereich vor dem Schiff, reagiert auf kleinste Temperaturunterschiede und greift auf eine Datenbank von Millionen von erkannten Objekten zu.